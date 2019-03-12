اعمال شغب داخل جلسة برلمان اقليم كردستان

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر سياسي، الثلاثاء، بحدوث اعمال شعب من قبل اعضاء مجلس النواب داخل برلمان أقليم كردستان.

وقال المصدر لـ الخليج 365 إن "عدد من اعضاء مجلس النواب في اقليم كردستان قاموا بأعمال شغب خلال الجلسة المنعقدة حاليا داخل برلمان اقليم كردستان".

واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الهدف من اعمال الشغب هو عرقلة سير الجلسة بشكل منتظم".

يذكر ان مجلس النواب برلمان اقليم كردستان عقد اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية بحضور عدد من نواب ممثلي الكتل والاحزاب الكردية.

