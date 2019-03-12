المحكمة الاتحادية تؤكد السعي لتطوير العمل بالدستور

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود، الثلاثاء، السعي لتطوير أساليب العمل بالدستور، مشدداً على أهمية التواصل مع التجارب الدولية.

وقال المحمود في بيان صدر خلال استقباله رئيس معهد الحكومة الكندي انتوني فايف والوفد المرافق له، وتلقت الخليج 365 نسخة منه إن "المحكمة الاتحادية العليا تعمل من خلال اختصاصاتها إلى تطوير أساليب العمل بالدستور العراقي"، مشدداً على "أهمية مد جسور التواصل والتعاون مع التجارب الدولية المتطورة".



واضاف أن "القضاء الدستوري في العراق يسعى إلى ترسيخ مبادئ وأحكام الدستور نصاً وروحاً لاسيما على صعيد حقوق الإنسان والحريات العامة وحقوق المرأة".

من جانبه أعرب انتوني فاين عن إعجابه بتجربة المحكمة الاتحادية العليا، مبدياً استعداده "لتعزيز التعاون بما يخدم مصلحة العراق وكندا".

