نائب عن البصرة: نواب وعشائر المحافظة يدعمون جهود العامري في ملف اعمارها

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي، الثلاثاء، اهمية توفير التخصيصات المالية والصلاحيات الكاملة لفريق العمل المكلف بمتابعة ملف اعمار المحافظة برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مشيرا الى أن جميع نواب وعشائر المحافظة سيكونون داعمين وبقوة للعامري في جهوده بغية اعمار المحافظة والنهوض بالخدمات فيها.

وقال المالكي في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اجتمع مع العامري بحضور ستة وزراء للتباحث حول ملف الخدمات والاعمار في محافظة البصرة"، مبينا ان "الاجتماع تم فيه الاتفاق رسميا بان العامري سيتولى مهام اعمار المحافظة وخدماتها وتنفيذ المشاريع فيها".



واضاف المالكي، ان "نواب وعشائر المحافظة جميعا يرحبون بهذه الخطوة ويؤكدون دعمهم الكامل للعامري في التصدي لهذا الملف المهم بغية النهوض باوضاع المحافظة الخدمية بعد سنين من المعاناة ونقص الخدمات"، مشددا على "اهمية توفير التخصيصات المالية والصلاحيات الكاملة لفريق العمل المكلف بمتابعة ملف المحافظة من قبل السلطتين التشريعية والتنفذية".

ووصل زعيم تحالف الفتح هادي العامري الى محافظة البصرة، في (9 اذار 2019)، لدعم حكومتها المحلية في مجال الاعمار بتكليف من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

