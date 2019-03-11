العراق وايران يوقعان مذكرات تفاهم بينها منح تأشيرات الدخول والتسهيلات لرجال الاعمال

الخليج 365/ بغدادأعلن المكت الاعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، عن توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم بين العراق وايران بينها مذكرة منح تأشيرات الدخول والتسهيلات لرجال الاعمال.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس جمهورية ايران الاسلامية حسن روحاني جرى في بغداد، مساء اليوم، وفي ختام جلسة المباحثات المشتركة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم".



وأضاف المكتب، أن "المذكرات كانت بشأن مجالات النفط والتجارة والصحة والنقل لإنشاء سكك الحديد بين البصرة والشلامجة، اضافة الى مذكرة لمنح تأشيرات الدخول والتسهيلات لرجال الاعمال والمستثمرين".

ووصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تعتبر الأولى له منذ تسلمه منصبه.

