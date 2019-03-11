روحاني: اجرينا مباحثات جيدة مع المسؤولين العراقيين وناقشنا مختلف الملفات

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الاثنين، اجرائه مباحثات جيدة مع المسؤولين العراقيين ناقشت مختلف الملفات، لافتا الى أن بلاده قدمت منذ اليوم الاول المساعدة للعراق في حربه ضد "الارهاب".
وقال روحاني في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بغداد تابعته الخليج 365، "اجرينا مباحثات جيدة مع المسؤولين العراقيين، وناقشنا من خلالها مختلف الملفات"، لافتا الى بلاده "ترغب في تطوير علاقاتها الامنية مع العراق لاسيما في حربه ضد الارهاب".
وأضاف روحاني، "منذ اليوم الاول قدمنا المساعدة للعراق في حربه ضد الارهاب"، لافتا الى أن حكومة بلاده "تتطلع خلال المستقبل القريب الى انجاز مشروع سكك الحديد مع العراق".
ووصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تعتبر الأولى له منذ تسلمه منصبه.
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