الجملة العصبية: خمس إصابات بالرأس شهريا لاشخاص يشتبه بتعرضهم لعنف اسري

الخليج 365/ بغدادأعلن مستشفى جراحة الجملة العصبية، الاثنين، عن تلقيه شهريا نحو خمس حالات إصابة بالرأس لأطفال ونساء من المشتبه تعرضهم لعنف اسري وتقديم الأهل أعذار أخرى عن الإصابة، فيما اشارت الشرطة المجتمعية الى تصدر تعنيف زوجات الأب للأطفال حالات العنف الأسري بالعراق.

وقال مدير المستشفى سمير حميد الدلفي في كلمة له خلال ندوة مشتركة اقيمت في المستشفى بالتعاون مع الشرطة المجتمعية عن العنف ضد المرأة والطفل، إن "المستشفى تتلقى ما يقرب من خمسة حالات لإصابات بالرأس لنساء وأطفال يشتبه تعرضهم لعنف اسري".



وأضاف أن "العلامات والمؤشرات تدل على تعرضهم لعنف اسري الا ان الأهل والمرافقين للحالة يقدمون أسبابا اخرى من بينها السقوط من مرتفع، مما يصعب إدراجها ضمن العنف الاسري".

واكد الدلفي على "عدم إمكانية إبلاغ الطبيب عن الحالة المشتبه بها بأنها عنف اسري لعدم وجود نص قانوني يحمي الطبيب، ما يدفع بإدراجها ضمن حقول السقوط من مرتفع او التعرض لشدة خارجية بحسب إبلاغ ذوي المعنف".

من جانب أخر، أكد مدير المهمات في الشرطة المجتمعية محمد جهاد على "تصدر حالات تعنيف زوجة الأب للأطفال معدل حالات العنف الأسري".

وقال جهاد خلال الندوة ان "الشرطة المجتمعية تسجل 8 حالات أسبوعيا عنف اسري في بغداد ضد المرأة والطفل فضلا عن العديد من الحالات التي لم يبلغ عنها".

وأوضح ان "تعنيف زوجات الأب للأطفال يتصدر معدلات العنف الأسري في العراق وبدأت بالازدياد خلال الآونة الأخيرة"، مبينا ان "اغلبها تنتهي بعوق الطفل او الإغماء".

