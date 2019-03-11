تفاصيل المباحثات المشتركة بين عبد المهدي وروحاني

الخليج 365/ بغداداعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، تفاصيل المباحثات المشتركة بين الاخير والرئيس الايراني حسن روحاني، مؤكداً ان المباحثات تضمنت التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعديد من الملفات المشتركة.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس جمهورية ايران الاسلامية حسن روحاني يترأسان جلسة المباحثات المشتركة".

واعرب عبد المهدي بحسب البيان عن "ترحيبه برئيس جمهورية ايران الاسلامية حسن روحاني والوفد المرافق الكبير له"، متطلعاً ان "تسهم الزيارة بتطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين في جميع المجالات وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة".

ولفت البيان الى أن "جلسة المباحثات المشتركة تناولت استمرار التعاون في مجال مكافحة الارهاب وتعزيز جهود الأمن والاستقرار".

وأضاف "تم بحث التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعديد من الملفات المشتركة وفي مقدمتها النفط والزراعة والاعمار والاستثمار والصحة والنقل والمناطق الصناعية والمنافذ الحدودية".

ووصل الرئيس الايراني حسن روحاني الى بغداد، صباح اليوم الاثنين، وكان في استقباله وزير التجارة محمد هاشم العاني.