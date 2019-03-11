نائب: يجب تفعيل مكاتب المفتشين العمومين بشكل صحيح او الغائها

الخليج 365/ بغدادأكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، الاثنين، على ضرورة تفعيل مكاتب المفتشين العمومين بشكل صحيح لتكون سلاح فعال ضد الفساد وليس العكس، مشيرا الى أنه في حال عدم ايجاد اليات لهذا الأمر فإن الغائها افضل.

وقال الربيعي في حديث لـ الخليج 365، إن "مكاتب المفتشين العمومين يجب تفعيل دورهم من خلال تشريع قانوني أو المضي في الغاء تلك المكاتب"، مبينا أن "مكاتب المفتشين ينبغي تفعيلها بشكل صحيح لتؤدي واجباتها وتكون سلاح فعال ضد الفساد وليس العكس وبحال عدم ايجاد اليات لهذا الأمر فإن الغائها افضل".



وأضاف الربيعي، أن "هناك بعض شبهات الفساد بعمل بعض مكاتب المفتشين، اضافة الى تأخير بالعمل وسوء ادارة ما، فيستوجب اصلاح هذا المؤسسة او الغاءها"، لافتا الى أن "تفعيل تلك المكاتب ودورها يكون من خلال فصلها عن الوزارات وربطها بالادعاء العام او هيئة النزاهة مع تشريع قانون ينضج عمل تلك المكاتب مع منحهم صلاحيات واستقلالية اكبر لضمان عدم خضوهم لهيمنة الاحزاب او الجهات التنفيذية الاعلى منهم".

وصوت مجلس النواب بجلسته التي عقدت، السبت 9 اذار 2019، على صيغة قرار من حيث المبدأ بالغاء مكاتب المفتشين العمومين وتفعيل دور الادعاء العام.

