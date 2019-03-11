قيادي بتركمان ايلي يطالب باسترجاع الاراضي التابعة لاهالي كركوك "المستملكة ظلما"

الخليج 365/ كركوكطالب القيادي في حزب تركمان ايلى علي المفتي، الاثنين، باسترجاع الاراضي التابعة لاهالي محافظة كركوك "المستملكة ظلما" من قبل النظام السابقة.

وقال المفتي في حديث لـ الخليج 365، "يجب ضرورة حقن الدماء في ظل تصاعد المطالبات الشعبية لاسترجاع الاراضي التي استملكت ظلماً من قبل النظام السابق وفق قرارات مجلس قيادة الثورة المجحفة ومكتب شؤون الشمال والتي كانت لاهداف التغيير الديموغرافي في كركوك" .



وناشد المفتي، الحكومة الاتحادية والامم المتحدة الى "ايجاد حلول عادلة في انصاف المتضررين والذين يمتلكون السندات الاصولية للعقار (الطابو الاسود) للاراضي الزراعية منذ عام 1935 وليومنا هذا".

واضاف المفتي ان "الاراضي الزراعية ضمن حدود مدينة كركوك ابتداءً من الجهة الشرقية لقرى (ترجيل، يحياوى) التابعة لناحية ليلان وغرباً قرى (تركلان , يايجي, بلاوه,گومبتلر) ومن الجهة الجنوبية الاراضي التابعة لناحية بشير المنكوبة وشمالاً قرى (يارمجه ,ساقزلى ,صونا گول)".

وحذر المفتي من ان "عدم الحل العادل لمشكلة الاراضي المستملكة من قبل النظام البائد سيؤثر سلباً على الوضع الامني والسياسي بين مكونات المحافظة".

