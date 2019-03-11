التعليم تدعو الخريج الأول على كليات ومعاهد المجموعة الطبية غير المعينين الى مراجعتها

الخليج 365/ بغداددعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، الخريج الاول على الكلية والمعهد للعام الدراسي 2018/2017 من المجموعة الطبية غير المعينين الى مراجعة مركز الوزارة لتوقيع تعهد بعدم تعيينهم في الوزارات الأخرى.

وقالت المتحدث الرسمي للوزارة الدكتورة ضمياء الربيعي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "وزارة التعليم العالي دعت الخريج الأول على الكلية والمعهد للعام الدراسي 2018/2017 من المجموعة الطبية غير المعينين الى مراجعة الدائرة القانونية والادارية في مركز الوزارة لغرض توقيع تعهد قانوني بعدم تعيينهم في وزارة الصحة والوزارات الاخرى خلال أسبوع واحد".



وأوضحت انه "بالإمكان الاطلاع على الأسماء عبر الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي".

يذكر ان عدد من الطلبة الحاصلين على شهادات عليا ينظمون بين الاخين والاخر مظاهرات لمطالبت الجهات المعينة بتوفير تعينات الهم.

