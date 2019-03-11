ضبط 13 سمة دخول مزورة بحوزة ايرانيين في الشيب

الخليج 365/ بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأثنين، عن ضبط 13سمة دخول مزورة بحوزة مسافرين ايرانيين في منفذ الشيب الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "تم ضبط 13 سمة دخول مزورة بحوزة مسافرين ايرانيين في منفذ الشيب الحدودي بحسب كتاب مركز جوازات المنفذ، بالاضافة الى إعادة ارسالية (٤٧) طن من مادة الخيار المخلل إلى الجانب الإيراني".

واضافت الهيئة أن "تم إعادة ثمانية سكيبة سيراميك أرضي إلى الجانب الإيراني وتحت الإشراف الجمركي وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة حسب كتاب الجهاز المركزى للتقييس و السيطرة النوعية في منفذ المنذرية الحدودي".



واشارت الى أنه "تم احالة جميع المخالفات للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانوينة بحقها".

يذكر ان هئيه المنافذ الحدوية تضبط بين الاحين والاخر عمليات تهريب وادخل سلع غير مطابقة للمواصفات المعتمدة الى البلاد، وتم احالتهم المتهمين بهذة العمليات الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

