نائب: أسماء مرشحين جدد للوزارات المتبقية ستقدم قبل نهاية الأسبوع الحالي

الخليج 365/ بغدادقال النائب عن كتلة سائرون بدر الزيادي، الاثنين، إن أسماء مرشحين جدد لتولي الوزارات المتبقية سُتقدم إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قبل نهاية الأسبوع الحالي، مبيناً أن التفاهمات بين الفتح وسائرون وصلت إلى مراحل متقدمة.

وقال الزيادي في حديث لـ الخليج 365، إن "التفاهمات بين الفتح وسائرون وصلت إلى مراحل متقدمة وقد تم وضع الأسس الرئيسية للمرشحين للوزارات المتبقية"، مشيراً إلى أن "أسماء المرشحين الجدد سوف ترسل إلى رئيس مجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع الحالي".



وأضاف، أن "حسم الوزارات المتبقية ستنتهي في نهاية الأسبوع الحالي من خلال التصويت على الأسماء الجديدة"، متابعاً أن "المشكلة الأساس كانت بالمرحلة السابقة هي وزارة الداخلية نتيجة لاصرار تحالف البناء على مرشح محدد، لكن الجميع وصل اليوم إلى قناعة بأهمية الاتفاق على أسماء جديدة بحال أردنا استكمال الكابينة الوزارية والذهاب إلى باقي الأمور".

وكان النائب عن تحالف البناء بهاء الدين النوري أكد، الاثنين 18 شباط 2019، أن هناك توافقات جديدة بشأن الوزارات المتبقية حصلت وسيتم "قطف ثمارها" خلال وقت قريب.

واعتبر النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، أمس الأحد (10 آذار 2019)، أن مشكلة المتبقي من الحقائب الوزارية بكابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "معقدة" وبحاجة إلى توافق واسع، مؤكداً عدم وجود توافق نهائي على ترشيح شخصيات محددة لتولي وزارتي الدفاع والداخلية.

