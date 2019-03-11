البديري يدعو لاعلان نتائج التحقيقات السابقة بشأن "الفساد المؤشر" على سيطرة الصفرة

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية علي البديري، الاثنين، الجهات الرقابية في الحكومة الى اعلان نتائج التحقيقات السابقة بشأن "الفساد المؤشر" على سيطرة الصفرة، مشددا على اهمية فتح جميع ملفات الفساد السابقة في مشوار القضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين.

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك الكثير من اللغط الذي اثير سابقا على موضوع سيطرة الصفرة وشكلت حينها عدة لجان تحقيقية واسفرت حينها الضغوط على رفع تلك السيطرة"، مبينا ان "من بين المواضيع التي طرحت حينها تأشير العديد من حالات الفساد والرشوة واستغلال المنصب لخدمة اغراض خاصة وهي جميعا ملفات ينبغي ان يتم التحقيق فيها وحسمها وعدم الاكتفاء برفع السيطرة فقط".



واكد البديري، ان "تشكيل اللجان التحقيقية وتسويف نتائجها سيعطي مثالا وانطباعا سيئا عن تلك اللجان والواجب علينا جميعا فتح جميع الملفات السابقة وتفعيل اللجان التحقيقية للوصول الى نتائج فعلية تدعم خطوات مكافحة الفساد".