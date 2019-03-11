مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم غد الثلاثاء

الخليج 365/ بغدادرفعت رئاسة مجلس النواب، الاثنين، الجلسة الثانية إلى يوم غد الثلاثاء بعدما شهدت الجلسة إنهاء القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين.

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب رفعت الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني إلى يوم غد الثلاثاء".

وشهدت جلسة اليوم، إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، وإنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008، وإنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية.



كما شهدت الجلسة، التصويت على تعديل نظام البرلمان الداخلي بالمادة (٧٢) باستثناء لجنة المراة من النصاب القانوني من حيث العدد، والتصويت على إمهال لجنة الخدمات واللجنة القانونية فترة اسبوعين لدراسة وعرض مشروع قانون معالجة التجاوزات للقراءة الاولى أو إعادته إلى الحكومة.