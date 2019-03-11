اجتماع "حاسم" بين الفتح وسائرون لوضع اللمسات الاخيرة لاستكمال تشكيل الحكومة

الخليج 365/ بغدادكشف ائتلاف سائرون، الاثنين، عن اجتماع "حاسم" سيعقد مساءً مع الفتح لوضع اللمسات الاخيرة حول ملف تشكيل الحكومة وملفات اخرى، مشيرا الى أن التقارب مع الفتح لن يكون استهدافا او ابعادا لباقي الشركاء السياسيين.

وقال النائب عن سائرون غايب العميري في حديث لـ الخليج 365 إن "اجتماعا حاسما سيعقد، مساء اليوم، بين الفتح وسائرون لوضع اللمسات الاخيرة حول التفاهمات التي حصلت بالاجتماع السابق حول ملفات تشكيل الحكومة وتقديم الخدمات وخروج القوات الاجنبية ومجالس المحافظات ومكافحة الفساد".



واشار الى أن "الاجتماع هو ثمرة للتقارب الكبير بين الطرفين والذي سيكون داعما للعملية السياسية والحكومة ولن يكون به اي استهداف او ابعاد لباقي الشركات السياسين في البناء والاصلاح بل مكملا لجهودهم".

يذكر أن تحالفي الفتح وسائرون عقدا اجماعاً (يوم الإثنين 11 شباط 2019)، لغرض تشكيل لجنة مشتركة لتقريب وجهات النظر حول استكمال الكابينة الوزارية وخاصة ما يتعلق منها بمرشح وزارة الداخلية.

