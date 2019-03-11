البرلمان يمهل لجنتين نيابيتين اسبوعين لدراسة قانون معالجة التجاوزات

الخليج 365/ بغدادأمهل مجلس النواب، الاثنين، لجنتين من لجانه فترة اسبوعين لدراسة وعرض مشروع قانون معالجة التجاوزات.

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته الثانية من الفصل التشريعي الثاني، التي عقدت، اليوم، على أمهال لجنة الخدمات واللجنة القانونية فترة اسبوعين لدراسة وعرض مشروع قانون معالجة التجاوزات للقراءة الاولى او ارجاعه الى الحكومة".



وعقد مجلس النواب اليوم الاثنين، جلسته الثانية برئاسة محمد الحلبوسي،وحضور 189 نائبا. .