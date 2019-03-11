نائب يدعو لإجراء محاكمة علنية لـ"الدواعش" وإرسال تعزيزات عسكرية إلى نينوى

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، الاثنين، إلى إرسال تعزيزات عسكرية للمحافظة من أجل مسك الحدود وتجهيز المحافظة بأجهزة "سونار"، مطالباً بإجراء محاكمة علنية لعناصر "داعش"، ومقاضاة الدول التي احتضنت عناصر التنظيم ومولتهم.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، "نطالب بمحاكمة علنية لكل الدواعش المحليين والأجانب لمعرفة من دعمهم ومولهم، وهناك عشرات المنازل دمرت والاف المواطنين مازالوا مفقودين، ونحن كأبناء نينوى نطالب برفع دعاوى ضد الدول التي احتضنت إرهابيي داعش وعملت على تمويلهم".



وأضاف الشمري، أنه "ليس من المعقول أن تكون نينوى بدون جهاز سونار واحد، وسنطالب الحكومة بتخصيص مبالغ لشراء أجهزة سونار للمحافظة"، داعياً إلى "دعم نينوى بلواءين لمسك الحدود لأن القوات الموجودة حالياً لا تكفي وأن يتم تزويدهم بأجهزة متطورة وكاميرات حرارية".