المفوضية تحدد آخر موعد لتسجيل الأحزاب السياسية

الخليج 365/ بغداددعا رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي، الاثنين، الأحزاب الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة إلى استكمال شروط التسجيل، مبيناً أن الـ15 من شهر آيار المقبل سيكون آخر موعد لذلك.

وقال الهيتاوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الأحزاب السياسية التي تروم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة عليها استكمال جميع اجراءات التسجيل وفق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015 واجراءات المفوضية بهذا الصدد في موعد اقصاه 15 /5 /2019".



ودعا الهيتاوي، الأحزاب السياسية، إلى "استثمار هذه الفرصة من خلال الموعد المذكور لغرض البدء بإجراءات التسجيل أو استكمال إجراءاته من سجل سابقاً".

وكان نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي أعلن، أن مفوضية الانتخابات حددت يوم 16 تشرين الثاني 2019 موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، داعيا الحكومة الى تهيئة الاجراءات اللازمة لهذا الموعد.

