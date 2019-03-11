البرلمان يعقد جلسة الثانية برئاسة الحلبوسي

الخليج 365/ بغدادعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسته الثانية برئاسة محمد الحلبوسي.

وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب عقد اليوم، جلسته الثانية برئاسة محمد الحلبوسي"، مبينا ان "الجلسة ستشهد القراءة الاولى لمشروع قانون الكشب غير المشروع، والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "جدول الاعمال يتضمن كذلك القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008".



وتابع ان "جلسة الغد ستشهد القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الجنسية".

يذكر ان مجلس النواب رفع جلسته الاولى التي عقدت اول امس السبت، الى اليوم الاثنين، بعدما صوت على صيغة قرار من حيث المبدأ بالغاء مكاتب المفتشين العمومين، وايضا على صيغة قرار لدعم السلطة القضائية، بالاضافة الى أنه وجه باستضافة هيئة المنافذ لمعرفة عدم تطبيق التعرفة الكمركية ببعض الاحيان.

