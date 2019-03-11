رئيس المحكمة الاتحادية يدعو إلى اشراك القضاء والمحامين في القوانين التي تنظم اعمالهما

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود، الاثنين، أهمية تمثيل النساء في مجلس نقابة المحامين، فيما دعا إلى اشراك القضاء والمحامين في القوانين التي تنظم أعمالهما.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود أجرى زيارة إلى نقابة المحامين، والتقى نقيب (المحامين) ضياء السعدي وأعضاء مجلس النقابة وبارك لهم فوزهم في الانتخابات وأشاد بتمثيل النساء في المجلس".



ونقل البيان عن المحمود قوله إن "المحكمة الاتحادية العليا سعت إلى ترسيخ أحكام الدستور نصا وروحاً لأننا امام دستور نافذ وملزم".

وأضاف، أن "وجود النساء في مجلس نقابة المحامين يعدّ تمثيلاً لمكونات الشعب العراقي وسبق للمحكمة الاتحادية العليا أن أصدرت حكماً بإعطاء نسبة تمثيل لهن في مجالس المحافظات والمجالس المحلية بما لا يقل عن 25% اسوة بمجلس النواب، رغم أن الدستور لم ينص على ذلك، وبناء على دعوى اقيمت من منظمات المجتمع المدني".

ودعا المحمود، إلى "إشراك القضاء ونقابة المحامين في نقاشات مشاريع القوانين التي تنظم أعمالهما".

من جانبه، أكد نقيب المحامين ضياء السعدي، أن "زيارة رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود إلى نقابة المحامين تحمل دلالات كبيرة أولها الاعتراف بدور المحامين في تحقيق العدالة امام المحاكم".

