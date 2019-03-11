عبد المهدي يأمر بتمديد فتح المنطقة الخضراء

وجه القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الاثنين، بتمديد فتح المنطقة الخضراء.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية في خبر عاجل تابعته الخليج 365، أن "القائد العام للقوات المسلحة يأمر بتمديد فتح المنطقة الخضراء من الخامسة مساء ولغاية العاشرة والنصف صباحاً".
وكان عبد المهدي وجه، في وقت سابق، بإعادة افتتاح شوارع المنطقة الخضراء بشكل تدريجي ابتداء من العاشر من كانون الأول 2018، من الساعة الخامسة مساء لغاية الساعة العاشرة مساء، ليقرر بعدها تمديد فترة الافتتاح الى الخامسة صباحاً.
وبعدها، قرر عبد المهدي تمديد فتح المنطقة الخضراء إلى الساعة التاسعة صباحاً.
وكان سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي أعلن، الأحد (17 شباط 2019)، انه سيتم فتح المنطقة الخضراء لمدة 24 ساعة.
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