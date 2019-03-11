الجنائية المركزية: الإعدام لـ3 مدانين بتفجير عبوة ناسفة استهدفت زوار الأربعينية

الخليج 365/ بغدادقضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاثنين، الإعدام شنقا حتى الموت على ثلاثة مدانين بتفجير عبوة ناسفة في منطقة بغداد الجديدة استهدفت زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المحكمة الجنائية المركزية نظرت دعاوى لثلاثة مدانين اعترفوا بتكوين مجموعة إرهابية هدفها استهداف المواطنين الابرياء وقتلهم تحقيقا لغايات إرهابية".



واضاف أن "المحكمة قضت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدانين الثلاثة استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

