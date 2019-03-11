"ترامب وسوريا" على طاولة مباحثات روحاني في العراق

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر سياسي، الاثنين، بأن ملفي تهديدات الرئيس الامريكي دونالد ترامب لايران وانهاء العنف في سوريا ستكون من ضمن مباحثات زيارة الرئيس الايراني للعراق، مشيرا الى انه ستتم مناقشة موقف بغداد من تبعات العقوبات الأميركية.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "ملفات عدة ستتم مناقشتها خلال زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني للعراق"، موضحا أن "الجانبين سيبحثان مستقبل العراق والمنطقة مع قرب القضاء على تنظيم داعش في سوريا".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "هناك توافق عراقي-إيراني على ضرورة إنهاء مظاهر العنف في سوريا مع قرب خلاصها من تنظيم داعش"، مبينا أن "قضايا سياسية وأمنية أخرى ستتم مناقشتها أيضا من بينها التهديدات التي سبق أن أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد طهران، وحديثه عن استخدام العراق منطلقاً لضرب إيران".

وتابع ان "العراق وإيران سيبحثان مسائل اقتصادية وتجارية تهم الجانبين، فضلا عن موقف بغداد من تبعات العقوبات الأميركية التي سبق أن فرضتها واشنطن على طهران".

ووصل الرئيس الايراني حسن روحاني على راس وفد حكومي كبير اليوم الاثنين الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

