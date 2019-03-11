رد دعوى الاعتراض على فتح باب الترشيح لمنصب محافظ البصرة

الخليج 365/ بغدادردت المحكمة الاتحادية، الاثنين، دعوى محافظ البصرة للطعن بقرار مجلس محافظة البصرة بشان فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى لمحافظ البصرة/ اضافة لوظيفته، خاصم فيها رئيس مجلس المحافظة/ اضافة لوظيفته".



وأضاف ان "المدعي طلب من المحكمة التدخل واصدار حكم بشان اعلان مجلس محافظة البصرة فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ"، مشيرا الى ان "المحكمة وجدت ان المادة (٣١/ ١١)، الفقرة (أ) من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم، اعطت للمحافظ الحق في اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا اذا اصر مجلس المحافظة على قراره، بعد ان يعترض عليه المحافظ لدى مجلس المحافظة ابتداءً".

وبين ان "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت ان المدعى عليه لم يصدر عنه قرار بالاصرار على القرار المعترض عليه لغاية الان، وبناء عليه قررت ردت الدعوى".

