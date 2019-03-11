نائب: ايران قوة لايستهان بها ونحتاج للتنسيق معها

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن تحالف الفتح، الاثنين، أن زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق "مهمة ومرحب بها"، مشيرا الى أن ايران قوة لايستهان بها، وأوضح أن العراق بحاجة الى تنسيق الجهود معها.

وقال قصي عباس في حديث لـ الخليج 365، ان "زيارة الرئيس الايراني الى العراق هي الاولى من نوعها بعد تشكيل الحكومة الجديدة وهي كرد لزيارة رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي"، مبينا ان "الزيارة من دولة جارة لها مواقف مشرفة في الحرب على الارهاب وهي زيارة مرحب بها ونعتقد انها ستكون ذات منفعة كبيرة للعراق في عدة نواحي".



واضاف عباس، ان "هناك العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها ملف الاقتصاد والتجارة والمياه والسياحة الدينية وملف الامن والحرب على الارهاب وجميعها ملفات مهمة للعراق، خاصة ان ايران دولة ذات تأثير واضح بالمنطقة والشرق الاوسط كلاعب اساسي وهي قوة لايستهان بها والعراق بحاجة الى تنسيق الجهود معها"، مشددا على ان "تنسيق الجهود مع دول الجوار لتحقيق الاستقرار جميعها ستكون مهمة وتصب بمصلحة الجميع لتنشيط التجارة والاستثمار والسياحة".

واعتبر وزیر الخارجیة الايراني محمد جواد ظریف، امس الاحد، ان زیارة رئیس الجمهوریة حسن روحاني الى العراق تأتي في مرحلة تاریخیة "مهمة للغایة".

