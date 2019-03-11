تحقيق الكرخ تصدق اعترافات متهم بنقل 11 طن حنطة سرقت من التجارة

الخليج 365/ بغدادصدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب أقوال متهم أقدم على نقل مادة حنطة مسروقة تعود لوزارة التجارة بغية بيعها في السوق السوداء.

وقال مجلس القضاء في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "متهما اعترف أمام قاضي التحقيق قام بنقل مادة الحنطة من إحدى المطاحن في بغداد إلى مكان آخر بغية بيعها بالاتفاق مع صاحب المطحنة".

وأضاف أن "الحنطة المسروقة والبالغة 11 طنا تعود للشركة العامة للحبوب المستوردة التابعة لوزارة التجارة وهي مخصصة للتوزيع ضمن البطاقة التموينية بعد طحنها".



وتابع أن "كمينا من قبل مفرزة الأمن الوطني حال دون تسليم المادة إلى الشخص المعني"، مشيرا إلى ان"المحكمة صدقت اقواله وتم اتخاذ الاجراءات كافة بحقه وفقا لأحكام المادة 444 / 11من قانون سرقة اموال الدولة".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

