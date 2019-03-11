عمال النجف يتظاهرون وسط المحافظة للمطالبة بزيادة أجورهم

الخليج 365/ النجفنظمت نقابة العمال في محافظة النجف، الاثنين، تظاهرة أمام مقرها وسط المحافظة للمطالبة بزيادة أجور العاملين.

وقال مراسل الخليج 365، إن عشرات العمال، خرجوا، صباح اليوم، بتظاهرة سلمية أمام مقر نقابة العمال في النجف للمطالبة بزيادة أجور عمال البلدية وضمان حقوقهم التقاعدية.

واشار الى أن التظاهرة التي نظمتها نقابة العمال في المحافظة، شملت جميع فئات العمال من سائقي العجلات وعمال البلدية والمصانع للمطالبة بضمان حقوقهم ودعم المنتج المحلي.

