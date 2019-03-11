امطار وزوابع رعدية وحالوب وتصاعد للغبار ابتداء من الاربعاء المقبل

الخليج 365/ بغدادتوقعت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، ان تشهد البلاد تساقط امطار مصحوبة بزوابع رعدية وحالوب مع تصاعد للغبار ابتداء من الاربعاء المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الطقس سيكون ليوم الاربعاء المقبل غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة تساقط مطر ليلا تكون رعدية فيما تنشط الرياح على فترات مسببة تصاعد غبار في بعض الاماكن"، مبينة ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم جزئي الى غائم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة تساقط مطر ليلا تكون رعدية درجات الحرارة ترتفع بضع درجات".



واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون يوم الخميس في المنطقة الوسطى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث زوابع رعدية وفرصة لتساقط حالوب فيما ستنخفض درجات الحرارة بضع درجات مع نشاط للرياح على فترات مسببة تصاعد غبار في بعض الاماكن"، مشيرة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم مع تساقط زخات مطر متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث زوابع رعدية وفرصة لتساقط حالوب فيما تنشط الرياح على فترات مسببة تصاعد غبار في بعض الاماكن فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث زوابع رعدية وفرصة لتساقط حالوب".

يذكر ان البلاد تشهد خلال موسم الربيع الحالي تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وعلى فترات متقطعة.

