موظفو دوائر صحة بغداد والمحافظات يتظاهرون وسط العاصمة للمطالبة بزيادة مخصصاتهم

نظم موظفو دوائر صحة بغداد والمحافظات، الاثنين، تظاهرة امام مبنى الوزارة وسط العاصمة للمطالبة برفع مخصصاتهم.
وقال مصدر محلي لـ الخليج 365 إن نحو الف شخص من موظفي صحة بغداد والمحافظات خرجوا، صباح اليوم، بتظاهرة وسط بغداد ورفعوا شعارات مطالبين عبرها بتوفير السكن بالاضافة الى زيادة مخصصات الخطورة الى 80%".
واضاف أن "المظاهرين انطلقوا من جسر الصرافية الى ساحة المقاتل امام مبنى وزارة الصحة".
يذكر أن رئيس للجنة الصحة والبئية النيابية قتيبة الجبوري اكد، الخميس 07 آذار 2019، عزمه النظر بمطالب الكوادر الصحية، مبينا ان كافة المطالب المقدمة من قبل الاطباء تعد مشروعة.
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