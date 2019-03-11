تظاهرة أمام مبنى محافظة كركوك للمطالبة بعدم استقدام أيادي عاملة أجنبية



تظاهر عشرات الأشخاص، الاثنين، أمام مبنى محافظة كركوك للمطالبة بتفعيل الصناعة المحلية وعدم استقدام أيادي عاملة أجنبية. الخليج 365/ كركوكتظاهر عشرات الأشخاص، الاثنين، أمام مبنى محافظة كركوك للمطالبة بتفعيل الصناعة المحلية وعدم استقدام أيادي عاملة أجنبية. وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات شاركوا في تظاهرة نظمتها نقابة عمال كركوك أمام مبنى المحافظة. وأضاف مراسلنا، أن المتظاهرين طالبوا بتفعيل الصناعة المحلية وعدم استقدام أيادي عاملة من خارج البلاد، كذلك طالبوا بحقوقهم.





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