النزاهة تشخص 23 مخالفة في المصالح المالية للمكلفين خلال شباط الماضي

الخليج 365/ بغجاجأعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة تقرير نشاطاتها لشهر شباط، مُؤكِّدةً أنَّ عدد المكلفين الذين ظهرت لديهم مخالفاتٌ في تضارب المصالح (23) مُكلفاً من أصل (390) مكلفاً، فيما تمَّ البحث والتقصِّي عن أموال (520) مكلفاً لمختلف الجهات الحكومية.

وأوضحت الدائرة أنَّ عدد الاستمارات المُتسلَّمة والمُدقَّقة بلغ (2518) استمارةً خاصَّة بالمُكلفين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة، فيما بلغت الاستمارات المُوثَّقة (1730) استمارةً، إذ سجَّل قسم كشف الذمَّة الماليَّة في الدائرة المُكلفين الذين تمَّ تحليل معلوماتهم؛ للبحث عن وجود تضخُّمٍ في أموالهم من عدمه، فقد بلغ عدد المُكلفين (111) أمَّا عدد الاستمارات الكليّ فقد بلغ (566) استمارةً، ومجموع زيارات شعبة التقصِّي عن أموال المُكلفين (192) زيارةً.



وبيَّـنت أنَّ نشاطات الدائرة تضمَّنت زيارات قسم الأداء والسلوك الوظيفيِّ إلى (21) جهةً حكوميَّةً تتعلَّق هذه الزيارات بالرصد الإعلاميِّ، أهمُّها رصدٌ صحفيٌّ خاصٌّ بحريق دار المُشرَّدات، ورصدٌ خاصٌّ بالتجاوزات على أراضي المواطنين في بلديَّة الرشيد، وآخر خاصٌّ بالتجاوز على أراضٍ خضراء قرب مُجسَّر المشن، لافتةً إلى أنَّ التقارير هي قيد المصادقة الآن تمثلت بتقريرٍ شاملٍ خاصٍّ بوزارة التجارة، وتقريرٍ خاصٍّ عن واقع حال المستشفيات في بغداد – خاص بوزارة الصِّحَّة، فضلاً عن زياراتٍ تدقيقيَّةٍ وتنسيقيَّةٍ بلغ مجموعها (9) زياراتٍ لعددٍ من تشكيلات وزارة الزراعة.

وأقامت الدائرة ورشة عملٍ في مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة العدل؛ للتعريف بلائحة السلوك الوظيفيِّ رقم (1 لسنة 2016) والتعديل الأول لها، وعرض تقرير نتائج الزيارات الميدانيَّة لتشكيلات الوزارة، وعقد اجتماعٍ في مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة الزراعة خاصٍّ بلائحة السلوك الوظيفيِّ (1 لسنة 2016) والتعديل الأول لعام 2017.

وتضمَّنت النشاطات زيارات شعبة مكافحة الرشوة التي بلغت (23) زيارةً لوزارات ودوائر رسميَّة، منها: الهيأة العامَّة للضرائب ووزارات الكهرباء والعدل والتجارة والشؤون الاجتماعيَّة، ودائرة الاستثمار في ديوان الوقف الشيعيِّ، وأمانة بغداد – دائرة الاستثمارات.

