روحاني يزور الامامين الكاظمين ببغداد قبل استقباله الرسمي من قبل صالح

توجه الرئيس الايراني حسن روحاني، فور وصوله العاصمة بغداد، الاثنين، الى مدينة الكاظمية لزيارة الامامين الكاظمين (ع).
وبحسب مصدر، مطلع، فأن وزير الخارجية محمد الكيم استقبل روحاني والوفد المرافق له، في مطار بغداد، مشيرا الى أن روحاني توجه الى الكاظمية لاداء الزيارة قبل استقباله الرسمي من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام.
ووصل روحاني والوفد المرافق له الى العاصمة بغداد صباح اليوم الاثنين في زيارة تستغرق 3 أيام.
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