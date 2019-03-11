روحاني يتوجه إلى بغداد على رأس وفد كبير في أول زيارة رسمية للعراق

الخليج 365/ بغدادغادر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاثنين، العاصمة طهران متوجها إلى بغداد على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوي، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وتأتي أول زيارة للرئيس روحاني إلى العراق بدعوة رسمية من نظيره العراقي برهم صالح.

ومن المقرر أن يبحث روحاني في هذه الزيارة التاريخية التي تستغرق ثلاثة أيام العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتوسيع وتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين، في ظل العقوبات الأمريكية على طهران.



وسيجتمع روحاني في بغداد، مع الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وعدد آخر من الشخصيات السياسية والاجتماعية والنخب العراقية.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد وصل اول امس السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية إن "زيارة ظريف لبغداد، تهدف إلى التمهيد لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق اليوم الاثنين".

واعتبر الرئیس العراقي زیارة نظيره الإيراني لبلاده هامة جدا وتصب في سیاق تعمیق علاقات البلدین.

