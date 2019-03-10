ظريف: من المحتمل الاعلان عن اخبار سارة بشأن تأشيرات البلدين خلال زيارة روحاني للعراق

الخليج 365/ بغداداعلن وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف، الاحد، انه من المحتمل الاعلان عن "اخبار سارة" بشأن تيسير الاجراءات ذات الصلة بتاشيرات الدخول بين البلدين علي هامش زيارة الرئيس روحاني الى العراق.

واضاف ظريف خلال مؤتمر صحفي اليوم الاحد بـ"'دار الضيافة" في بغداد، انه خلال مفاوضات اليوم بين وفدي البلدين تم التوصل الى تفاهمات بما فيها حول تاشيرات الدخول، متطلعا الى ان يتم الاعلان عن اخبار جيدة يوم غد تزامنا مع زيارة الرئيس روحاني الى العراق.



وقال وزير الخارجية "لقد اقترحنا على الاخوة في العراق ان يتم بشكل متبادل الغاء التأشيرات بين البلدين، او اصدارها مجانا او كحد ادني خفض قيمتها"، مضيفا ان "المفاوضات مستمرة ونتطلع الى الاعلان عن اخبار سارة يوم غد في هذا الخصوص".