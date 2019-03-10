مقررة البرلمان تدعو الى سن القوانين التي تهم المراة

الخليج 365/ بغداددعت مقررة البرلمان خديجة علي التركماني، الاحد، الى اقرار القوانين التي تهم المرأة وتحافظ على حقوقها، مؤكدة ان المرأة العراقية اليوم قادرة على ان تتسلم المناصب المهمة.

وقالت التركماني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "مع عيد المراة السنوي علينا ان نتذكر كل تضحيات المرأة العراقية وما قدمته من بطولات عبر التاريخ، واليوم اثبتت ان باستطاعتها ان تكون في مناصب مهمة في الدولة سواء في الحكومة او البرلمان".



وأضافت التركماني، أن "مسالة اقرار القوانين التي تهم المراة وتحافظ عليها بات امر مهما مع ما تعانيه من تعنيف وغبن".