

قدم عضو مجلس مفوضية الانتخابات كريم التميمي، الاحد، اعتذاره عن الاستمرار بمهام الناطق الرسمي للمفوضية. الخليج 365/ بغدادقدم عضو مجلس مفوضية الانتخابات كريم التميمي، الاحد، اعتذاره عن الاستمرار بمهام الناطق الرسمي للمفوضية. وقال مصدر مطلع من مفوضية الانتخابات في حديث لـ الخليج 365، إن "كريم التميمي عضو مجلس مفوضية الانتخابات قدم طلبا لمجلس المفوضين بالاعتذار عن الاستمرار بمهام الناطق الرسمي للمفوضية". واضاف المصدر الذي طلبعدم الكشف عن اسمه، ان "القرار يأتي خاصة بعد ترشيح المجلس لمدراء عامين كان ادائهم سلبي في الانتخابات السابقة وكانوا سببا للمشاكل التي حدثت في الانتخابات، مما عرض المفوضية لحملة انتقادات واسعة".









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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. التميمي يعتذر عن الاستمرار بمهام الناطق الاعلامي لمفوضية الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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