نائب: حسم العمل بالوكالة خطوة أساسية من خطوات القضاء على الفساد

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن تحالف سائرون علي غاوي، الاحد، ان محاربة الفساد لاتقل اهمية وخطورة وصعوبة عن الحرب على الارهاب، فيما اشار الى ان حسم الوزارات المتبقية والعمل بالوكالة هو خطوة اساسية من خطوات القضاء على الفساد.

وقال غاوي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب بدء فصله التشريعي الثاني بجلسة مخصصة لمناقشة ملف الفساد ووضع اليات للقضاء عليه هي رسالة واضحة للجميع بوجود عزيمة ورغبة حقيقية لانهاء هذا الملف بالشكل الامثل"، مبينا أن "الحرب على الفساد لاتقل اهمية وصعوبة وخطورة عن الحرب على الارهاب كونهما سبب في دمار البلد وضياع ثرواته".



وأضاف غاوي، أن "النهوض بالواقع العراقي امر بات ضروريا لأن الشارع لانعتقد انه سينتظر فترة أطول، بالتالي فأن السلطات الثلاث تسعى لتوحيد جهودها للقضاء على آفة الفساد والنهوض بالبلد"، لافتا الى أن "استكمال الكابينة الوزارية هو جزء مهم من مراحل القضاء على الفساد وانهاء العمل بالوكالة خاصة أن هناك مراحل متقدمة تم المضي بها في طريق حسم العمل بالوكالة".

واكد غاوي، أن "هناك تقارب بالرؤى حول المعايير التي طرحت في وقت سابق للمرشحين للوزارات المتبقية، وخاصة المهنية وعدم التحزب للوصول الى مرحلة نتخلص فيها من الفساد وتسخير مؤسسات الدولة لخدمة جهات معينة"،مرجحا حسم الوزارات المتبقية "خلال الجلسات القريبة المقبلة".

وكان مجلس النواب ناقش في جلسته الاولى من فصله التشريعي الثاني التي عقدت السبت 9 اذار 2019، وبحضور رؤساء الوزراء ومجلس القضاء الاعلى وديوان الرقابة المالية والنزاهة، ملف القضاء على الفساد ووضع الاليات المناسبة لحسم هذا الملف.

