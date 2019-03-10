الصجري: حان وقت تغيير المدراء العامين ومن يتولى هذا المنصب يجب ان تتوفر فيه شروط

الخليج 365/ بغداددعا القيادي في تحالف المحور الوطني وعضو مجلس النواب علي الصجري، الاحد، الى تغيير المدراء العامين، فيما شدد على ان من يتولى هذا المنصب يجب ان تتوفر فيه شروط النزاهة والكفاءة.

وقال الصجري في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "تغيير المدراء العامين بالوكالة حان وقته ولن نسمح بالفاسدين بإدارة شوون الدولة او تولي المناصب العليا فيها واذلال المواطنين"، مبينا ان "اختيار المدراء العامين يجب ان يكون عن طريق ترشيح عدد لكل دائرة او مديرية او هيئة ويتولى مجلس الخدمة الوطني ولجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة الوطنية اختيار من تنطبق عليه الشروط".



واعتبر الصجري أن "فساد أغلب الدوائر والمؤسسات الحكومية هم المدراء العامون، وان المواطن اصبح بين سندان الموظف الفاسد ومطرقة المتسلطين على القانون"، مشيراً الى ان "القانون سيطبق على الجميع وأول من يحاسب هو المدير العام ومن ثم موظفيه الذين يثبت تورطهم بالفساد بأدلة تقدم للجهات الرقابية".

وطالب الصجري، جميع الأحزاب العراقية بـ"الابتعاد عن ادارة شوون الحكومة والسماح لحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بالتطبيق القانون محاسبة المفسدين والمقصرين ".

ودعا الصجري، جميع الوزراء الى "التعاون مع مجلس النواب والجهات الرقابية ووضع عقود وزاراتهم امام دائرة الرقابة المالية التي تعنى بتدقيقها وفقاً للصلاحيات المناطة لها والوقوف امام عمل الوزارات ودعمها برلمانياً وشعبياً".

