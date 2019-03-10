صحة النجف تتلف اربعة اطنان من الشاي لعدم مطابقته المواصفات

الخليج 365/ بغدادأعلنت دائرة الصحة في النجف، الاحد، عن اتلاف اربعة اطنان من مادة الشاي المحلي لعدم مطابقته المواصفات العراقية.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفرزة الرقابة الصحية في سيطرة المدخل الشمالي وضعت اليد على اربعة طن من الشاي علامة (نسيم عفج) معبأ محليا".

وأضافت المديرية، أنه "تم ارسال عينات منه للفحص المختبري واتضح انه غير مطابق للمواصفات العراقية فتقرر اتلافها بالتعاون مع مديرية الجريمة المنظمة وبلدية النجف".



وتعلن دوائر وزارة الصحة بين الحين والأخر عن اتلاف مواد غذائية تالفة او غير مطابقة للشروط الصحية.