دعت وزارة الاتصالات، الاحد، جميع الشركات الى احترام حقوق الملكية الفكرية، فيما اعتذرت عن تنفيذ الطلب المقدم من المركز العراقي للفيلم المستقل بوقف بث شبكتي (سينمانا).
وقال الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزارة الاتصالات تؤكد التزامها بإحترام حقوق الملكية الفكرية وتعتذر عن تنفيذ الطلب المقدم من المركز العراقي للفيلم المستقل بوقف بث شبكتي (سينمانا) كون القضاء قد رد الدعوى المقدمة من قبلهم ولا يمكن للوزارة ان تحجب هذه المواقع بدون وجود حكم قضائي بذلك".
واضافت، "يمكن للمركز العراقي للفيلم المستقل اتباع الطرق القانونية بتمييز قرار المحكمة"، داعية جميع الشركات الى "احترام حقوق الملكية الفكرية".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتصالات تدعو جميع الشركات الى احترام حقوق الملكية الفكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.