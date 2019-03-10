الاتصالات تدعو جميع الشركات الى احترام حقوق الملكية الفكرية

الخليج 365/ بغداددعت وزارة الاتصالات، الاحد، جميع الشركات الى احترام حقوق الملكية الفكرية، فيما اعتذرت عن تنفيذ الطلب المقدم من المركز العراقي للفيلم المستقل بوقف بث شبكتي (سينمانا).

وقال الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزارة الاتصالات تؤكد التزامها بإحترام حقوق الملكية الفكرية وتعتذر عن تنفيذ الطلب المقدم من المركز العراقي للفيلم المستقل بوقف بث شبكتي (سينمانا) كون القضاء قد رد الدعوى المقدمة من قبلهم ولا يمكن للوزارة ان تحجب هذه المواقع بدون وجود حكم قضائي بذلك".



واضافت، "يمكن للمركز العراقي للفيلم المستقل اتباع الطرق القانونية بتمييز قرار المحكمة"، داعية جميع الشركات الى "احترام حقوق الملكية الفكرية".