اعادة فتح شارع مغلق من عشر سنوات وسط بغداد

الخليج 365/ بغداداعلنت امانة بغداد، الاحد، عنه اعادة افتتاح شارع وسط العاصمة مغلق منذ عشر سنوات.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "فتح الشارع الرابط ساحة الأندلس بفندق السدير ضمن المحلة 101 وسط بغداد".

وأضافت الأمانة، أن "الشارع تبين أنه مغلق منذ سنة 2008"، مؤكدة أن "كوادرها ستباشر باعمال تنظيف وغسل للشارع".

يذكر ان قيادة عمليات بغداد وامانة العاصمة افتتحت عددا كبيرا من الشوارع المغلقة، حيث انها مستمرة بفتح باقي الشوارع وازالة التجاوزات الحاصلة عليها لاسيما بعد تحسن الوضع الامني في مدن العاصمة.

