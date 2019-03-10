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العشرات من المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية يتظاهرون في ساحة التحرير

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الخليج 365/ بغداد
تظاهر العشرات من الفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية، الاحد، في ساحة التحرير وسط بغداد، فيما طالبوا بعودتهم الى الخدمة.

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية تظاهروا اليوم في ساحة التحرير بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد.

واضاف المراسل، أن المتظاهرين طالبوا بعودتهم الى الخدمة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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