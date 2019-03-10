العشرات من المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية يتظاهرون في ساحة التحرير

الخليج 365/ بغدادتظاهر العشرات من الفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية، الاحد، في ساحة التحرير وسط بغداد، فيما طالبوا بعودتهم الى الخدمة.

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية تظاهروا اليوم في ساحة التحرير بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد.

واضاف المراسل، أن المتظاهرين طالبوا بعودتهم الى الخدمة.

