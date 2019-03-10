وزير الخارجية: بغداد تتطلع لتعزيز مختلف مجالات التعاون مع طهران

الخليج 365/ بغداداعرب وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاحد، عن تطلع بغداد لتعزيز مختلف مجالات التعاون مع طهران، ومنها المجالات السياسيَّة والاقتصادية والأمنية والثقافية، مجددا تأكيده على اعتماد الحوار بين أطراف الخلاف بشأن ازمات المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الخارجية محمد علي الحكيم اجتمع مع وزير الخارجيَّة الإيرانيِّ محمد جواد ظريف في بغداد، وجرى بحث العلاقات بين بغداد وطهران"، مبينة أن "هذه المُباحَثات تأتي تمهيداً لزيارة يقوم بها رئيس الجمهورية الإسلاميَّة الإيرانيَّة حسن روحاني في إطار الحرص على استمرار التواصُل رفيع المُستوى، والتشاور حول كيفـية التعامل مع مختلف القضايا، والتحديات الإقليمية بما يساهم في تحقيق الأمن، والاستقرار بالمنطقة".



واعرب الحكيم، بحسب البيان، عن "تطلع بغداد لتعزيز مختلف مجالات التعاون مع طهران، ومنها المجالات السياسيَّة والاقتصادية والأمنية والثقافية"، مجددا تأكيده "على المبادئ الرئيسة المحددة للموقف العراقي إزاء أزمات المنطقة التي تتأسَّس على أهمـيَّة فسح المجال للحُلول السياسيّة، واعتماد الحوار بين أطراف الخلاف، وعدم التدخل في الشُؤون الداخلية للدول".

وكان وزیر الخارجیة الايراني محمد جواد ظریف اكد، اليوم الاحد، ان ایران والعراق یشكلان دعامتا امن المنطقة، مضیفا ان التعاون بین البلدین من شأنه ان یؤدي الى مزید من تعزیز هذا الامن الاقلیمي.

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة بغداد، مساء امس السبت، تمهيدا لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني المقررة غدا.

