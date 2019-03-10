ظریف: التعاون بین ایران والعراق یسهم في تعزیز أمن المنطقة

الخليج 365/ بغداداكد وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف، الاحد، ان ایران والعراق یشكلان دعامتا امن المنطقة، مضیفا ان التعاون بین البلدین من شأنه ان یؤدي الى مزید من تعزیز هذا الامن الاقلیمي.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك الیوم الاحد بین وزیر الخارجیة مع نظیره العراقي محمد علي الحكیم، الذي جاء عقب مفاوضات استغرقت 5 ساعات بین فریقي الخبراء والمسؤولین الایرانیین والعراقیین.



وقال ظریف بحسب وكالة "ايرنا"، "لقد اجریب مباحثات جیدة ومفیدة مع اخی الحكیم حول العلاقات الثنائیة والقضایا الاقلیمیة".

ووصف وزیر الخارجیة الایراني، مواقف طهران وبغداد بانها "شبیهة ببعضها البعض جدا ومن شأنها ان تساند الامن في المنطقة".

كما اعرب وزیر الخارجیة عن تقدیره للمواقف المتضامنة من جانب الحكومة والشعب العراقیین والمتمثلة في رفض الحظر الامریكي ضد الشعب الایراني.

وصرح وزیر الخارجیة ان "العلاقات الحالیة بین البلدین، من دون التدخل الاجنبي قویمة حالیا"، متطلعا الى تعزیز هذه العلاقات اكثر من ذي قبل في ضوء زیارة رئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الى العراق.

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وبشأن المفاوضات الیوم بین الوفد الایراني مع الجانب العراقي، قال ان "الجانبین اكدا خلالها على توظیف الاتفاقات لمزید من خدمة شعبي البلدین وانطلاقا من ذلك فقد تم اعداد الوثائق ذات الصلة لحسم التوافقات الثنائیة خلال زیارة الرئیس روحاني.

واوضح وزیر الخارجیة الایراني ان "الجانبین استعرضا في مباحثاتهما الیوم شتى المجالات الصحیة والتجاریة وتیسیر الاجراءات بالنسبة للزوار والمسافرین"، لافتا الى انه "تم التوصل الى اتفاقات جیدة حتى الان".

وفي الختام اعرب ظریف عن امله بان تصب هذه المباحثات ومذكرات التفاهم التي سیتم حسمها خلال زیارة الرئیس روحاني غدا الاثنین، في توطید العلاقات الثنائیة ومساعدة العراق خلال مرحلة اعادة الاعمار التي اعقبت النصر على التطرّف التكفیري و"داعش".

