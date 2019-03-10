مجلس ديالى يجدد الثقة في المحافظ بالاغلبية المطلقة



جدد مجلس محافظة ديالى، الاحد، الثقة في المحافظ مثنى التميمي بالاغلبية المطلقة. الخليج 365/ بغدادجدد مجلس محافظة ديالى، الاحد، الثقة في المحافظ مثنى التميمي بالاغلبية المطلقة. وقال عضو مجلس المحافظة كريم الجبوري في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس المحافظة جدد الثقة بالمحافظ مثنى التميمي نظرا للجهود الكبيرة التي بذلها خلال الفترة السابقة". واضاف الجبوري، أن "جهود المحافظ اسهمت في استقرار ديالى امنيا، كما دعم عجلة الاقتصاد والاستثمار".





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