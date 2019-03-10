قائممقام الموصل يقرر منع دخول سيارات الحمل والصهاريج ومبيتها داخل الأحياء السكنية

الخليج 365/ بغدادقرر قائممقام الموصل، الاحد، منع دخول سيارات الحمل والصهاريج ومبيتها داخل الأحياء السكنية اعتبارا من اليوم.

وقال القائممقام زهير محسن الأعرجي، في بيان حصلت الخليج 365، على نسخة منه، إنه "اقتضى عدم إدخال سيارات الحمل والصهاريج ومبيتها داخل الأحياء السكنية، وذلك لضيق الشوارع مما تتسبب في مشاكل كثيره للمواطنين".

وأضاف أنه "تقرر مبيتها داخل ساحات وقوف السيارات اعتبارا من اليوم الاثنين العاشر من اذار 2019".

