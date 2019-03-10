نائب يطالب برفع "الغطاء السياسي" عن الفاسدين

طالب القيادي في تحالف سائرون علاء الربيعي، الاحد، بحسم ملفات الفساد وفق سقف زمني محدد، كما طالب برفع "الغطاء السياسي" عن الفاسدين.
وقال الربيعي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مكافحة الفساد تحتاج الى تكاتف جميع القوى السياسية ورفع يد الأحزاب عن الشخصيات المتهمة بالفساد"، مبينا ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحده من يتحمل مسؤولية مكافحة الفساد باعتباره يمثل السلطة التنفيذية في البلاد".
ودعا الربيعي، الكتل السياسية الى "رفع الغطاء السياسي عن الفساد والفاسدين كي تأخذَ الجهات المعنية دورها الحقيقي في المعالجة".
وبشأن ملف الكابينة الحكومية، كشف الربيعي عن "وجود تقارب في ملف اكمال المرشحين للكابينة بين سائرون والفتح وفق مبدا التكنوقراط المستقل" .
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