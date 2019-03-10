الأعرجي يدعو الحكومة والبرلمان الى قراءة الواقع بـ"شكل دقيق وسريع"

الخليج 365/ بغداددعا نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الاحد، الحكومة والبرلمان الى قراءة الواقع بـ"شكل دقيق وسريع" وإتخاذ خطوات عملية لحل الأزمات والمشاكل، معتبرا أن إصدار قرارات ليس لها قوة التنفيذ سيُوجد حالة من الخلاف السياسيّ.

وقال الاعرجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "كنّا نتوقع أن جلسة مجلس النواب الأخيرة ستضع نقطة شروع حقيقية وواقعية لمُعالجة الأزمات التي يمرُّ بها عراقنا العزيز سواء في مُحاربة الفساد أو مُعالجاتٍ للملف الأمنيّ بعد التطّورات الأخيرة لتحركات د اعش الإرهابيّ".



واضاف أنّ "مُجرد إصدار القرارات التي ليس لها قوة التنفيذ سيُوجد حالة من الخلاف السياسيّ الذي يجب أن نكون بعيدين عنه في هذه المرحلة".

وتابع بالقول "لذا نتمنى من الحكومة والبرلمان قراءة الواقع بالشكل الدقيق والسريع وإتخاذ خطوات عملية تكون كفيلة بحلِّ تلك الأزمات والمشاكل".