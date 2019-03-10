نائب: لا توافق نهائي على ترشيح شخصيات محددة لتولي الدفاع والداخلية

الخليج 365/ بغداداعتبر النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الأحد، أن مشكلة المتبقي من الحقائب الوزارية بكابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مشكلة "معقدة" وبحاجة إلى توافق واسع، مؤكداً عدم وجود توافق نهائي على ترشيح شخصيات محددة لتولي وزارتي الدفاع والداخلية حتى اللحظة.

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "جميع القوى السياسية تتمنى الخروج بنتائج إيجابية في قضية حسم المتبقي من الكابينة الوزارية"، مبيناً أن "المشكلة معقدة كونها بين أطراف متباينة، حيث أن حقيبة العدل مشكلتها بين قوى كردية، والتربية والدفاع بين قوى سنية، اما الداخلية فمشكلتها بين قوى شيعية وهي بحاجة إلى توافق واسع".



وأضاف العقابي، أن "من المؤسف أن تستمر القوى السياسية لخمسة أشهر تدور في دوامة دون حسم الكابينة الوزارية خاصة أنها من المفترض أن لا تكون مشاكل عميقة وجوهرية كي لا يتم التوصل إلى حلول لها طيلة هذه الفترة"، لافتاً إلى أن "المستوى الحالي للطبقة السياسية مخيب للآمال وهناك تلكؤ بإكمال الكابينة الوزارية أو إتمام المنهاج الحكومي".

وأكد العقابي، أن "وزارتي الدفاع والداخلية حتى اللحظة لم يحصل عليهما توافق نهائي على شخصيات محددة"، مشددا على أننا "نتمنى أن تكون الوزارات المتبقية ملبية للطموحات ومن شخصيات ذات كفاءة ومقدرة وليس كما حصل بالوزارات الـ14 التي كانت ولادتها مشوهة خاصة أن بعض وزرائها مدانين بأحكام قضائية وهذه جريمة بحق الشعب العراقي".

وكان النائب عن تحالف البناء بهاء الدين النوري أكد، الاثنين 18 شباط 2019، أن هناك توافقات جديدة بشأن الوزارات المتبقية حصلت وسيتم "قطف ثمارها" خلال وقت قريب.

يذكر أن تحالفي الفتح وسائرون عقدا اجتماعا بمقر الهيئة السياسية للتيار الصدري ببغداد في 11 شباط 2019 لمناقشة عدد من الملفات من بينها تفعيل ملف الخدمات والنهوض بواقع المحافظات واستكمال الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي.

