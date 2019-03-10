الكشف عن ابرز الاسماء المرشحة للداخلية واحدهم الاقرب لتولي المنصب

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر سياسي، الاحد، عن ابرز الاسماء المرشحة لمنصب وزير الداخلية، فيما اشار الى ان احدهم هو الاقرب لتولي المنصب.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فالح الفياض مازال حتى اللحظة رسميا هو المرشح الوحيد لشغل حقيبة الداخلية"، مبينا انه "لم يتم تقديم اية اسماء اخرى بشكل رسمي للمنصب من قبل تحالف البناء".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "هنالك اتفاقات مبدئية وعدة سيناريوهات مطروحة من بينها ان يتنازل الفياض عن ترشيحه وان يتم تسليمه رئاسة هيئة الحشد الشعبي ومستشارية الامن الوطني"، مشيرا الى انه "بعد بدء جلسات البرلمان يتم الاعداد لتشريع قانون وزارة الامن الوطني، ليتم ترشيح الفياض لها وبحال لم يتم تشريعها فيتم تسليمه منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية".



وتابع المصدر ان "هنالك مرشحين يتم تداول اسماءهم لحقيبة الداخلية حاليا وابرزهم شيروان الوائلي والفريق ياسين الياسري والفريق الركن حامد الحسيني"، لافتا الى ان "الحسيني هو الاوفر حظا والاقرب لاستيزار الداخلية".

وذكرت صحيفة القدس العربي، في ستة اذار 2019، ان هناك مفاوضات على منح فالح الفياض منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، فيما اشارت الى وجود تحرك يقضي باختيار شخصية لوزارة الداخلية.

